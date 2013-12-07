Нужен банер

Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не ...