Разработка баннера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок169 просмотров

Есть готовая шапка в psd, надо сделать мерцающие звездочки (блеск посуды) как здесь http://www.nikaposuda.ru/, и в шапке нарисован новогодний шар ( внутри распродажа с 5-7 декабря) надо сделать чтобы эти числа раз в 2 дня менялись сами и надпись блестела как здесь http://www.mvideo.ru/catalog/tehnika-dlya-doma/# только в 2 раза медленнее.

11 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Отличный специалист!справился раньше срока, все мои ожидания оправдались!Всем рекомендую!Ставлю 10+!!!!!
Спасибо за интересный проект, надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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