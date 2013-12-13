Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не ...
Разработка баннера
Есть готовая шапка в psd, надо сделать мерцающие звездочки (блеск посуды) как здесь http://www.nikaposuda.ru/, и в шапке нарисован новогодний шар ( внутри распродажа с 5-7 декабря) надо сделать чтобы эти числа раз в 2 дня менялись сами и надпись блестела как здесь http://www.mvideo.ru/catalog/tehnika-dlya-doma/# только в 2 раза медленнее.
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