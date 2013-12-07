Добрый день! Нужен баннер, в виде двух похожих картинок(статика - для баннерокрутилки), это баннер-поздравление с НГ. Образцы баннеров предоставлю(возможно в формате psd). Материалы(клипарты) так же предоставлю. Прошу писать предложения со сроками и ценами. Личку не ...
Нужно создать качественный баннер 468*60
У Вас должно быть портфолио!!!
У Вас должен быть опыт
Вы знаете, что такое дисциплина - если сказали, что баннер будет готов в 18.00 значит он должен быть готов к этому времени.
Флеш.
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