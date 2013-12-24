Для сайта необходимо два баннера

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Завершен19 заявок210 просмотров

Заказали новый дизайн сайта, теперь необходимы баннеры. Тематика сайта - профессиональное пожарное и аварийно спасательное оборудование. Выбрали на фотобанке подборку картинок, которые нравятся.

Предлагайте вашу стоимость.

11 лет назад
Yana_nana
Яна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
3 дня
Спасибо Татьяне за работу! Все корректировки учла, исправила, доработала, всегда на связи. Рекомендую!
Рекомендую Яну как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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