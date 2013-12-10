Изменить информацию в баннере

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки129 просмотров

Требуется поменять цены в баннере, цен 7 штук, исходники есть.

Больше ничего не нужно изменять, нужно прямо сейчас.

Жду предложений.

11 лет назад
icquin
Михаил 
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Все быстро и отлично! +1
Снова посотрудничали успешно. Надеюсь на продолжение.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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