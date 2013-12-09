Требуется изготовть несколько баннеров. Бриф или ТЗ заполнять не будем весь сценарий опишем в личных сообщениях или же в скайпе.Баннера статические 3 шт размер 960*426 3 шт 290*160 1 шт-280–840
Оформление канала youtube
Нужна шапка для ютуба на тему World of Tanks, а так же
аватарка
Заявки фрилансеров
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