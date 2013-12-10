Отрисовать формы

Есть готовая шапка в psd, надо сделать мерцающие звездочки (блеск посуды) как здесь http://www.nikaposuda.ru/, и в шапке нарисован новогодний шар ( внутри распродажа с 5-7 декабря) надо сделать чтобы эти числа раз в 2 дня ...