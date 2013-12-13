Добрый день! Нужны красивые, «вкусные» и «сочные» продающие баннеры для партнерской программе по обуве Timberland. Баннеры, на которые хочется кликать и с которых хочется покупать! Сайт timbomania.ru, сейчас осенний, ...
Срочно 3 небольших баннера
Нужны баннеры на сайт срочно. Такие же но лучше чем на сайте pavluchenko.ru которые снизу 3 баннера (и по размерам такие же).
Оплата 600 р на киви кошелек.
Сначала стиль баннеров своих пришлите на [email protected], сроки очень короткие - пара часов.
1. Мезонити- подтяжка лица без операции
до 10.01 скидка до 10%
2. Лантокс - коррекция морщин и складок
до 10.01 скидка 5%
3. Пластика век
скидка 5% до 10.01
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