Срочно 3 небольших баннера

Нужны баннеры на сайт срочно. Такие же но лучше чем на сайте pavluchenko.ru которые снизу 3 баннера (и по размерам такие же).

Оплата 600 р на киви кошелек.

Сначала стиль баннеров своих пришлите на [email protected], сроки очень короткие - пара часов.

1. Мезонити- подтяжка лица без операции

до 10.01 скидка до 10%

2. Лантокс - коррекция морщин и складок

до 10.01 скидка 5%

3. Пластика век

скидка 5% до 10.01