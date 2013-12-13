Срочно 3 небольших баннера

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Завершен1 заявка156 просмотров

Нужны баннеры на сайт срочно. Такие же но лучше чем на сайте pavluchenko.ru которые снизу 3 баннера (и по размерам такие же).

Оплата 600 р на киви кошелек.

Сначала стиль баннеров своих пришлите на [email protected], сроки очень короткие - пара часов.

1. Мезонити- подтяжка лица без операции

до 10.01 скидка до 10%

2. Лантокс - коррекция морщин и складок

до 10.01 скидка 5%

3. Пластика век

скидка 5% до 10.01

11 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Хороший дизайнер. Цена, качество и сроки = Ирина. Спасибо.
Отличный заказчик. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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