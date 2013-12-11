Нужны баннеры на сайт срочно. Такие же но лучше чем на сайте pavluchenko.ru которые снизу 3 баннера (и по размерам такие же). Оплата 600 р на киви кошелек. Сначала стиль баннеров своих пришлите ...
Дизайнер логотипов, визиток, буклетов
Нужен дизайнер для удаленной работы.
Нашим клиентом постоянно требуется разрабатывать логотипы, буклеты, визитки и многое другое.
Мы ищем дизайнера, с которым будем постоянно сотрудничать по следующей схеме:
клиент нам заказывает разработку чего - либо и заполняет техническое задание, Вы согласно техническому заданию выставляете стоимость работы, если клиент соглашается с ценой, то Вы начинаете работу. Предоставляете 3-5 различных варианта. Тот вариант, который утвердит клиент (если что-то выберет) Вы дорабатываете, учитывая комментарии клиента. После того, как клиент окончательно согласует работу, Вы получаете деньги через электронные кошельки.
В случае разработки логотипа, мы по желанию клиента проводим патентный поиск для дальнейшей регистрации логотипа. Если поиск выявит схожие логотипы, Вы дорабатываете логотип с учетом наших комментариев бесплатно.
Услуги, которые интересны нашим клиентам:
- разработка логотипа, товарного знака (бренда), этикеток, упаковок;
- разработка фирменного стиля (руководство по управлению фирменным стилем бренда);
- разработка фавикон, разработка брендбука;
- разработка визиток, буклетов, брошюр, календарей, фирменных папок, упаковки и прочей фирменной продукции;
- разработка дизайна плакатов, баннеров.
Если Вы заинтересовались предложением, укажите в отклике диапазон цен по каждому предложенному виду услуг.
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