Нужен флеш-баннер социльного проекта Click & Happy. Размер: 250 х 200 px, max. 150 kb. Исходные материалы будут предоставлены. Срок: ASAP.
Небольшая флэш-картинка для сайта
Здравствуйте!
Попробую изложить суть проблемы...
У нас на главной странице сайта (nabatute.ru) висит олигофреничный товарищь c батутом.
Мы хотим от него избавиться.
На его место мы хотим повесить карту Москвы с указанием мест, где находятся наши залы.
Итого задача:
1. Сделать карту Москвы, чтобы она гармонично вписалась на сайт и легла на основной фон.
2. Придумать какой-то значок, символизирующий прыжки на батуте, например, пульсирующий подобно батутной сетке или еще что-то.
3. Расставить четыре значка на карте, в места, где находятся наши залы, с соответствующими подписями:
Автозаводская
Савеловская
Авиамоторная
Бауманская
4. По каждому значку нужно сделать переход на соответствующую страницу сайта (адреса дам)
Просьба сразу указывать сроки, и сумму, за которую вы готовы выполнить эту работу.
Спасибо!
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