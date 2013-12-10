Небольшая флэш-картинка для сайта

Здравствуйте!

Попробую изложить суть проблемы...

У нас на главной странице сайта (nabatute.ru) висит олигофреничный товарищь c батутом.

Мы хотим от него избавиться.

На его место мы хотим повесить карту Москвы с указанием мест, где находятся наши залы.

Итого задача:

1. Сделать карту Москвы, чтобы она гармонично вписалась на сайт и легла на основной фон.

2. Придумать какой-то значок, символизирующий прыжки на батуте, например, пульсирующий подобно батутной сетке или еще что-то.

3. Расставить четыре значка на карте, в места, где находятся наши залы, с соответствующими подписями:

Автозаводская

Савеловская

Авиамоторная

Бауманская

4. По каждому значку нужно сделать переход на соответствующую страницу сайта (адреса дам)

Просьба сразу указывать сроки, и сумму, за которую вы готовы выполнить эту работу.

Спасибо!