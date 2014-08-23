Нужен флеш-баннер для соц.проекта

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Завершен11 заявок153 просмотра

Нужен флеш-баннер социльного проекта Click & Happy. Размер: 250 х 200 px, max. 150 kb.

Исходные материалы будут предоставлены. Срок: ASAP.

11 лет назад
freshcom
48 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Всё отлично и в срок.
Отлично поработали с Денисом. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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