Разработка одного баннера

# 1 — $ 100

Добрый вечер.

В этот раз выставляю на конкурс разработку баннера. В баннере должно быть обыграно одно из трех понятий:

- Integrity (Честность)

- Proficiency (Опытность)

- Advisory (Компетентность)

Компания, для которой разрабатывается баннер работает уже около 20 лет и является одной из ведущих компаний своей отрасли. Поэтому работа нужна высокого уровня.

Стиль баннера - современные технологии.

Элементы, которые нельзя использовать: протянутая рука, глобус/карта - любая производная.

В приложении образцы баннеров, которые уже используются на сайте.

Можно использовать людей, но только в качестве силуэтов, четкого изображения не должно быть. Так же в приложении баннер, который нравится по стилю, но не подходит по образу (аэропорт). не подходит в связи с тем, что ассоциация с аэропортом - длительное ожидание, а компания достаточно динамичная.

Конкурс достаточно краткосрочный, поэтому выкладывайте наброски, если идея приглянется, будем дорабатывать.

Готова ответить на вопросы.