Необходимо создать статические рекламные баннеры 3 размеров: Баннер 1 Размеры – 700 х 90 пикселей Баннер 2 Размеры – 250 х 250 пикселей Баннер 3 Размеры – 337 х ...
Разработка одного баннера
Добрый вечер.
В этот раз выставляю на конкурс разработку баннера. В баннере должно быть обыграно одно из трех понятий:
- Integrity (Честность)
- Proficiency (Опытность)
- Advisory (Компетентность)
Компания, для которой разрабатывается баннер работает уже около 20 лет и является одной из ведущих компаний своей отрасли. Поэтому работа нужна высокого уровня.
Стиль баннера - современные технологии.
Элементы, которые нельзя использовать: протянутая рука, глобус/карта - любая производная.
В приложении образцы баннеров, которые уже используются на сайте.
Можно использовать людей, но только в качестве силуэтов, четкого изображения не должно быть. Так же в приложении баннер, который нравится по стилю, но не подходит по образу (аэропорт). не подходит в связи с тем, что ассоциация с аэропортом - длительное ожидание, а компания достаточно динамичная.
Конкурс достаточно краткосрочный, поэтому выкладывайте наброски, если идея приглянется, будем дорабатывать.
Готова ответить на вопросы.
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