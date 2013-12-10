Разработка одного баннера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок1159 просмотров
#1$100

Добрый вечер.

В этот раз выставляю на конкурс разработку баннера. В баннере должно быть обыграно одно из трех понятий:

- Integrity (Честность)

- Proficiency (Опытность)

- Advisory (Компетентность)

Компания, для которой разрабатывается баннер работает уже около 20 лет и является одной из ведущих компаний своей отрасли. Поэтому работа нужна высокого уровня.

Стиль баннера - современные технологии.

Элементы, которые нельзя использовать: протянутая рука, глобус/карта - любая производная.

В приложении образцы баннеров, которые уже используются на сайте.

Можно использовать людей, но только в качестве силуэтов, четкого изображения не должно быть. Так же в приложении баннер, который нравится по стилю, но не подходит по образу (аэропорт). не подходит в связи с тем, что ассоциация с аэропортом - длительное ожидание, а компания достаточно динамичная.

Конкурс достаточно краткосрочный, поэтому выкладывайте наброски, если идея приглянется, будем дорабатывать.

Готова ответить на вопросы.

11 лет назад
Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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