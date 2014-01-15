Нужен на сегодня до 19-00 Вот тз http://clip2net.com/s/6mU37X 300 рублей.
Флеш баннер
Необходимо нарисовать флеш баннер + баннер статический.
Срок исполнения - сегодня.
Предлагайте цену и срок (в часах). Перевод денег - желательно webmoney.
Пожалуйста, если откликаетесь - учитывайте, что сделать нужно сегодня.
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