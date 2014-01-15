Флеш баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок226 просмотров

Необходимо нарисовать флеш баннер + баннер статический.

Срок исполнения - сегодня.

Предлагайте цену и срок (в часах). Перевод денег - желательно webmoney.

Пожалуйста, если откликаетесь - учитывайте, что сделать нужно сегодня.

11 лет назад
artemrea
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$75
1 день
Работаем с Сергеем по созданию баннеров. Преимущества данного фри-лансера, на мой взгляд: - Работа выполняется оперативно и в срок, - Постоянно на связи, - Работает по ТЗ, при этом, предлагает свои идеи реализации. Рекомендую к сотрудничеству.
Я бы даже 20 баллов поставил! Своевременная оплата с бонусами, чёткие задания. Артём всегда оставался на связи. Чувствуется серьёзность бизнеса и уровень. Буду очень рад работать на постоянной основе. Приятно иметь дело (подчеркиваю)!

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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