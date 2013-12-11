Создание слайдов для сайта

$122
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт14 заявок203 просмотра

Создание слайдов для сайта

Оплата в 2 этапа по 4 слайда. По факту исполнения каждого.

Бюджет 4000 рублей на всю работу. Срок 1-2 часа.

11 лет назад
MediaGroupe
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Флеш баннер

    Необходимо нарисовать флеш баннер + баннер статический. Срок исполнения - сегодня. Предлагайте цену и срок (в часах). Перевод денег - желательно webmoney. Пожалуйста, если откликаетесь - учитывайте, что сделать нужно сегодня.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать баннер

    Здравствуйте. Необходимо создать баннер рекламирующий продукцию интернет - магазина для размещения на сайте kosmo.com.ua. Размер: 300*250.Вес баннера не должен превышать 40 Кб Баннер должен быть выполнен в одном из следующих ...

    HTML
    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшая флэш-картинка для сайта

    Здравствуйте! Попробую изложить суть проблемы... У нас на главной странице сайта (nabatute.ru) висит олигофреничный товарищь c батутом. Мы хотим от него избавиться. На его место мы хотим повесить карту ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка одного баннера

    $100

    Добрый вечер. В этот раз выставляю на конкурс разработку баннера. В баннере должно быть обыграно одно из трех понятий: - Integrity (Честность) - Proficiency (Опытность) - Advisory (Компетентность) ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание рекламных баннеров

    Необходимо создать статические рекламные баннеры 3 размеров: Баннер 1 Размеры – 700 х 90 пикселей Баннер 2 Размеры – 250 х 250 пикселей Баннер 3 Размеры – 337 х ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер логотипов, визиток, буклетов

    Нужен дизайнер для удаленной работы. Нашим клиентом постоянно требуется разрабатывать логотипы, буклеты, визитки и многое другое. Мы ищем дизайнера, с которым будем постоянно сотрудничать по следующей схеме: клиент нам заказывает разработку чего ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно 3 небольших баннера

    Нужны баннеры на сайт срочно. Такие же но лучше чем на сайте pavluchenko.ru которые снизу 3 баннера (и по размерам такие же). Оплата 600 р на киви кошелек. Сначала стиль баннеров своих пришлите ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннеры для партнерки по обуви: FLASH(4) + GIF(8)

    Добрый день! Нужны красивые, «вкусные» и «сочные» продающие баннеры для партнерской программе по обуве Timberland. Баннеры, на которые хочется кликать и с которых хочется покупать! Сайт timbomania.ru, сейчас осенний, ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад