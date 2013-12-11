Разработать баннер

Здравствуйте. Необходимо создать баннер рекламирующий продукцию интернет - магазина для размещения на сайте kosmo.com.ua. Размер: 300*250.Вес баннера не должен превышать 40 Кб

Баннер должен быть выполнен в одном из следующих форматов: GIF (статичные и анимированные), JPEG, HTML.

Если Вас заинтересовало мое предложение, напишите, предоставлю более подробную информацию. Так же, укажите Вашу цену и срок. Предпочтительнее всего, оплата на карту Приватбанка. Заранее, всем спасибо!