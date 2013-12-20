Необходимо нарисовать флеш баннер + баннер статический. Срок исполнения - сегодня. Предлагайте цену и срок (в часах). Перевод денег - желательно webmoney. Пожалуйста, если откликаетесь - учитывайте, что сделать нужно сегодня.
Новогодний баннер
Нарисовать несколько баннеров для интернет магазина одежды на заданную тематику: новый год, скидки, подарки. Всего нужно будет 3 баннера 960*380 px
Свои цены предлагайте в проект.
Выбранный исполнитель
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