Новогодний баннер

На третий день с момента получения ТЗ Александра сообщила, что заболела и будет болеть еще два дня как минимум, соответственно, сдать задание не сможет. Считаю такое поведение недопустимым. Всякое бывает, но нужно предупреждать заранее, а не спустя все сроки, когда проект должен быть сдан, при том, что исполнитель сама назвала сроки выполнения 1 день. P.S. Возможно, я бы могла рекомендовать данного специалиста к сотрудничеству, но увы, оценить ее способности так и не удалось, поскольку работа не была сдана, и пришлось в срочном порядке нанимать исполнителя, который согласился работать в выходные. P.P.S. После того, как я все-таки увидела работы Александры, хоть и спустя все сроки, и когда уже не могла их использовать, т.к. был нанят другой фрилансер, просто не могу не изменить отзыв. Скажу коротко - у человека талант. Она прочувствовала именно то, что я хотела, первое впечатление от ее работы - "Ничего себе!". Не просто угадала, а сделала на 100 % именно то, что я хотела. В плане творческого подхода и способностей понимать нужды заказчика она превосходна, не побоюсь этого слова. Если бы еще не было этого конфликта со сроками - все было бы идеально.