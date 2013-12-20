Новогодний баннер

  1. Биржа фриланса
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Завершен30 заявок456 просмотров

Нарисовать несколько баннеров для интернет магазина одежды на заданную тематику: новый год, скидки, подарки. Всего нужно будет 3 баннера 960*380 px

Свои цены предлагайте в проект.

11 лет назад
Eurofashion
Яна 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$25
1 день
На третий день с момента получения ТЗ Александра сообщила, что заболела и будет болеть еще два дня как минимум, соответственно, сдать задание не сможет. Считаю такое поведение недопустимым. Всякое бывает, но нужно предупреждать заранее, а не спустя все сроки, когда проект должен быть сдан, при том, что исполнитель сама назвала сроки выполнения 1 день. P.S. Возможно, я бы могла рекомендовать данного специалиста к сотрудничеству, но увы, оценить ее способности так и не удалось, поскольку работа не была сдана, и пришлось в срочном порядке нанимать исполнителя, который согласился работать в выходные. P.P.S. После того, как я все-таки увидела работы Александры, хоть и спустя все сроки, и когда уже не могла их использовать, т.к. был нанят другой фрилансер, просто не могу не изменить отзыв. Скажу коротко - у человека талант. Она прочувствовала именно то, что я хотела, первое впечатление от ее работы - "Ничего себе!". Не просто угадала, а сделала на 100 % именно то, что я хотела. В плане творческого подхода и способностей понимать нужды заказчика она превосходна, не побоюсь этого слова. Если бы еще не было этого конфликта со сроками - все было бы идеально.
Заказчик требовательный и знающий чего хочет...жаль что так и не получилось сотрудничество. Но все равно спасибо Вам)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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