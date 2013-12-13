Web-Дизайнер на фриланс

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Закрыт4 заявки224 просмотра

Требования к соискателю:

- м/ж - 23-35 лет;

- профильное высшее образование;

- опыт работы по специальности от 3-х лет;

- опыт работы с графическими пакетами Adobe: Photoshop, Flash, Illustrator;

- опыт работы с 3Ds Max, ArchiCAD, Photoshop;

- опыт работы с видео приветствуется;

- наличие портфолио обязательно.

Обязанности:

- веб-дизайн

- верстка макетов;

- верстка презентаций;

- верстка корпоративнх изданий;

- разработка рекламных макетов;

- визуализация текста;

- разработка дизайна сувенирной и подарочной продукции.

Условия работы:

- удаленная работа;

- обязательное нахождение он-лайн с 9.00 - 18.00;

- контроль работы с помощью Yaware.

Заработная плата - высокая. Обсуждается в индивидуальном порядке. В резюме указывайте желаемый уровень з.п.

3ds MaxArchiCAD
11 лет назад
linonsit
Иван 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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