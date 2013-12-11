Разработка слайдов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок136 просмотров

Бриф в приложении.

500 руб. за статичный слайд.

При удачной реализации закажем еще сет баннеров для слайдера по 750 руб. за шт.

11 лет назад
doc-sti
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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