Создать рекламный баннер Актифф

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок162 просмотра

Нужно создать баннер на сайт.

Размер - 450х140px

Автоматическая смена и запуск по кругу.

цвета: черный жёлтый. + тематическая графика

1. текст

АКЦИЯ!

Заключив договор на ведение бухгалтерского учёта на год, Вы получаете:

2. текст

В ПОДАРОК Экспрес-аудит и месяц бухгалтерского и юридического обслуживания!!!

3.текст

ВСЕ ВИДЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ - БЕСПЛАТНО!

пример:

http://www.rle.ru/img/banner_examples/14.gif

Какие сроки и цена?

11 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Banner_IZ
Виталий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень хорошо, качественно и быстро выполнил работу. Виталий, спасибо!
Спасибо за заказ и приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Banner_IZ
Виталий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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