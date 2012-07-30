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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Сразу понял задачу и сделал лучше, чем ожидали. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату! Рекомендую!
$10
10 баллов
10 лет назад
Очень хорошо, качественно и быстро выполнил работу. Виталий, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за заказ и приятное сотрудничество!
$35
10 баллов
11 лет назад
Все сделано отлично
$25
10 баллов
11 лет назад
Виталий быстро и четко выполнил поставленную задачу, рекомендую!
$5
10 баллов
11 лет назад
Быстрый и хороший результат. Были только небольшие коррективы по размерам (гиф формат).
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5 отзывов
от $4
от 1 дня
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