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Виталий Banner_IZ

 
44 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
CMS-AdminStation
Виктор 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать комплект баннеров
Отличный исполнитель. Сразу понял задачу и сделал лучше, чем ожидали. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату! Рекомендую!
Ответный отзыв
mediamax
Максим 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создать рекламный баннер Актифф
Очень хорошо, качественно и быстро выполнил работу. Виталий, спасибо!
Спасибо за заказ и приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
denname
Денис 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать 4 баннера 1024х449
Все сделано отлично
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
vitaminef
Сергей 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
$25
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать 5 тизеров.
Виталий быстро и четко выполнил поставленную задачу, рекомендую!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Баннеры узкие (30 в высоту 200-300 в длину)
Быстрый и хороший результат. Были только небольшие коррективы по размерам (гиф формат).
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Баннеры
5 отзывов
от $4
от 1 дня
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