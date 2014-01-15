Баннер из 4-х картинок

Нужно разработать баннер.

Во вложении 1 слайд. Нужно еще 4 шт.

1. - размер как у исходника 1130х378

2. - форма как у исходника, немного выгнутый с тенью внизу

3. - цвет фона пастельные оттенки голубого, как разных картинках можно цвет фона немного менять. Около фото цвет фона светлеет

4. - Фото (они оригинальные, вышлю исполнителю на почту) нужно будет обрезать по размеру и разместить там же где и фото на образце.