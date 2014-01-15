Баннер из 4-х картинок

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Завершен4 заявки150 просмотров

Нужно разработать баннер.

Во вложении 1 слайд. Нужно еще 4 шт.

1. - размер как у исходника 1130х378

2. - форма как у исходника, немного выгнутый с тенью внизу

3. - цвет фона пастельные оттенки голубого, как разных картинках можно цвет фона немного менять. Около фото цвет фона светлеет

4. - Фото (они оригинальные, вышлю исполнителю на почту) нужно будет обрезать по размеру и разместить там же где и фото на образце.

11 лет назад
gunyaschevakatya
Екатерина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличная работа
Приятно работать с заказчиками, которые четко знают, что им нужно, быстро принимают работу и быстро оплачивают. Екатерина - именно такой заказчик.

Заявки фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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