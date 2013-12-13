Необходимо нарисовать флеш баннер + баннер статический. Срок исполнения - сегодня. Предлагайте цену и срок (в часах). Перевод денег - желательно webmoney. Пожалуйста, если откликаетесь - учитывайте, что сделать нужно сегодня.
Баннеры flash
Здравствуйте. Нужны 2 баннера, рекламирующие сайт хостинг провайдера ZevsHost.Net. Баннеры нужны анимированные в форматах 728х90 и 240х400 (по одному). Оплата в WMR, WMZ, ЯндексДеньгами (или другие варианты)
Подробности по баннерам спрашивайте в личке.
От Вас жду предложение по срокам и цене.
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