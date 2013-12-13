Дизайн рекламного баннера в интернете

Магазину аксессуаров для техники apple в г. Смоленске требуется дизайн баннера для сайта http://chaoitalia.ru самый верхний баннер, размер 1734 на 786, psd, можно с небольшой анимацией.

Хотелось бы быстро и не дорого. Предлагайте ваши варианты по срокам и стоимости. Наличие портфолио обязательно.

Спасибо.