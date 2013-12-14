Нужна шапка

Параметры шапки

высота : 201px;

ширина: 960px;

не флеш

Сайт masterheating.ru

шапка будет на тему сварочных работ. логотип есть, нужно чтоб было в стиле шапок которые уже установлены на сайте. Пишите стоимость и сроки.