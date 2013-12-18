Необходимо нарисовать изображения продукции. Рисунок в формате JPEG. Предлагается рисовать, срисовывая изображения изделий, найденных в интернете по этим запросам. Изображения должны быть уникальными. Из интернета изображения не брать. Только ...
Создать баннер для акции в 2-х размерах
Создать баннер для новогодней акции в 2-х размерах
1 вариант - 230*240
2 вариант - 728*90
Текст должен выводится по очереди:
Новогодняя акция!
Подарок при покупке любой мебели для дома.
С 18 декабря 2013 по 31 января 2014г.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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