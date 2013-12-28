Необходимо нарисовать картинки взамен тех что в слайдере

http://ru-shop.me/Ready-Internet-shop/

тема картинок таже но нужно оригинально и красиво с использованием цветов и стиля который в иконках на странице

http://ru-shop.me/shop/dizayn/

также нужны будут картинки на главную в слайдер

1200 на 552

Напишите цену за заказ с учетом опта

для других страниц тоже нужны будут картинки.

Рассмотрим варианты постоянного сотрудничества