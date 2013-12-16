Комплект баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки89 просмотров

нужен комплект баннеров

jpg

gif

300х250, 240х400, 250х250, 728х90, 468х60, 160х600

Предпочтения с портфолио

11 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$30
1 день
Все ок
Сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер flash

    Здравствуйте нужен flash-баннеp 600*110 Идея есть, нужно со вкусом реализовать. В приложении сценарий баннера. По итогам предоставляете: готовый баннер, также в коде html, исходники. Прошу указывать стоимость в заявках.

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Web-Дизайнер на фриланс

    Требования к соискателю: - м/ж - 23-35 лет; - профильное высшее образование; - опыт работы по специальности от 3-х лет; - опыт работы с графическими пакетами Adobe: Photoshop, Flash, Illustrator; ...

    3ds MaxArchiCAD
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн рекламного баннера в интернете

    $50

    Магазину аксессуаров для техники apple в г. Смоленске требуется дизайн баннера для сайта http://chaoitalia.ru самый верхний баннер, размер 1734 на 786, psd, можно с небольшой анимацией. Хотелось бы быстро и не дорого. ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннеры flash

    Здравствуйте. Нужны 2 баннера, рекламирующие сайт хостинг провайдера ZevsHost.Net. Баннеры нужны анимированные в форматах 728х90 и 240х400 (по одному). Оплата в WMR, WMZ, ЯндексДеньгами (или другие варианты) Подробности по баннерам спрашивайте в ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен баннер гиф

    Нужен подобный баннер GIF Только фон вместо синего, нужен жёлтый и артистов в шапочках повесить, как в приложенных картинках http://prntscr.com/2ask40 . Ваши предложения по цене ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать рекламный баннер Актифф

    $50

    Нужно создать баннер на сайт. Размер - 450х140px Автоматическая смена и запуск по кругу. цвета: черный жёлтый. + тематическая графика 1. текст АКЦИЯ! Заключив договор на ведение ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 4 аватарки для соцсетей

    Нужны аватарки для соцсетей этого сайта http://novmed.net/ переход на страницы соцсетей справа вверху. Всего 4 шт. гугл+, ВК, фэйсбук и твиттер Для аватарок использовать лого сайта и его основные цвета, можно изображения в ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер из 4-х картинок

    Нужно разработать баннер. Во вложении 1 слайд. Нужно еще 4 шт. 1. - размер как у исходника 1130х378 2. - форма как у исходника, немного выгнутый с тенью внизу 3. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка слайдов

    $15

    Бриф в приложении. 500 руб. за статичный слайд. При удачной реализации закажем еще сет баннеров для слайдера по 750 руб. за шт.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер со скидками.

    $50

    Нужно нарисовать баннер (статический 200 х 250) информирующий о новогодних скидках и подарках. Расположен будет слева под каталогом продукции, где баннеры выставочный зал и надувные спа. http://www.m-vanna.ru/catalog/products/akrilovye-vanny/prjamougolnye По дизайну должен ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад