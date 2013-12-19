Необходимо сделать макет для печати плаката, формат А1 и А2, а также веб-баннер (статический и gif) Цель - реклама новогодней акции 1. Плакат: Пожелания к дизайну плакатов: Цветовая ...
Простенький анимированный баннер. GIF
Дам пример. Нужно за сегодня сделать простой баннер. Кидайте контакты и профиля.
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