Создание баннеров на главную страницу

Добрый день.

Требуется создать несколько баннеров для магазина mirgeeka.ru. Конкретнее пара баннеров с новинками (что конкретно сообщу) и новогоднее предложение (так же подробности сообщу).

Бюджет неизвестен, выберу исполнителя, исходя из примеров и стоимости баннера (пример баннера на главной странице).