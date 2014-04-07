Создание баннеров на главную страницу

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Завершен15 заявок188 просмотров

Добрый день.

Требуется создать несколько баннеров для магазина mirgeeka.ru. Конкретнее пара баннеров с новинками (что конкретно сообщу) и новогоднее предложение (так же подробности сообщу).

Бюджет неизвестен, выберу исполнителя, исходя из примеров и стоимости баннера (пример баннера на главной странице).

11 лет назад
mad_fobos
Артем 
41 год
22 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ravenhell
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель и дизайнер, все пожелания учел. В дальнейшем заказывал еще несколько баннеров, т.к. соотношение цена/качество более чем устраивает.
Отличный, позитивный заказчик! Советую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Ravenhell
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад

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