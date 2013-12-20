Размеры 980/728 на 90 пикселей. вес флешки и гиф заглушки не более 35 кб. технические требования к баннеру: http://specs.adfox.ru/page/65/
Нужен статичный банер на главную интернет-магазина
Нужен статичный банер для слайдера на главную страницу интернет-магазина по продаже дженериков виагра, сиалис, левитра и т.п. Вообще банеров нужно штуки 3-4, но для начала только один, посмотрю что получится.
Требования к банеру: Размеры: 730 х 531 Ширина: 730 пикселей, высота: 531 пиксель.
Вес банера от 120 до 210 кб. в среднем 180 кб. Формат JPEG (.jpg) так же прислать оригиналы в формате PSD с разбивкой по слоям. Снизу к банеру прикрепить прозрачный рисунок png в виде полоски (идет в комплекте).
Изображения банера должны быть яркими и сочными. Задний фон должен быть светлым или белым, но не в коем случае не черным.
На банере должны быть изображены таблетки (таблетка) Виагра, а так же люди: парни или девушки или те и другие, в возрасте 25-45 лет. Бабушек и дедушек размещать не нужно. Так же не стоит размещать врачей, если только они не являются неотъемлемой частью банера и кроме них на банере присутствуют другие люди.
Нельзя размещать на банере: Порнографию и полуголых медсестер.
Изображение банера будет кликабельным и будет вести на страницу с рекламируемым препаратом. В данном случае банер будет для препарата: Дженерик Виагра. На таблетке не должно быть надписи pfizer, так как магизин продает дженерики. Фото таблеток есть в интернете, но если вам понадобятся дополнительные фото, могу выслать.
Изображения для банера вам нужно будет найти самостоятельно.
Так же для банера желательно придумать какой нибудь слоган, надпись и т.п. Не знаю кто придумывает слоган, тот кто создает банер или еще кто то, но если ничего не придумаете, пишите, что ни будь придумаем.
Вот сайт, для которого будут банеры: Виагра-тверь.рф там же можете посмотреть примеры банеров, которые шли вместе с шаблоном магазина.
Вроде составил более менее подробное Т.З. Если возникнут вопросы или какие ни будь дополнения - напишите.
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