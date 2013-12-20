Нужен баннер на сайт

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Завершен14 заявок195 просмотров

Баннер горизонтальный 640*380 для http://opt.b2motor.ru/.

Текст: Экономь! 16% дополнительного дохода с Weber!

По стилю: хочется видеть 2 покупательские корзинки, монетки (типа экономия) и мультяшного довольного человечка.

В первой корзине текст внутри: ТОП-15 Weber 13 810 рублей

вторая: ТОП-15 аналоги 16 056 рублей

Суть баннера: если покупать продукцию Вебер, то можно экономить 16% в сравнении с покупкой таких же деталей из эконом сегмента.

Доп информация по запросу.(лого и т.д.)

11 лет назад
annnNET
Анна 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Станислав очень быстро и качественно выполнил работу!Выше ожиданий! Спасибо Вам!
Анна - грамотный заказчик который знает что нужно и умеет это объяснить. Оплата вовремя

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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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