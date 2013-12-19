Нужно 2 баннера, предоставить в PSD. Сделать фон для футера и шапки сайта coral-yug.ru. Так как в ней слишком много звездочек. Оплата в WMZ
Нужен баннер
Размеры 980/728 на 90 пикселей. вес флешки и гиф заглушки не более 35 кб.
технические требования к баннеру: http://specs.adfox.ru/page/65/
Заявки фрилансеров
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