Есть оч пространное ТЗ, скорее пожелания... Нужно отрисовать 3 баннера. Цену за баннер оставляйте в сервисе и инфу о готовности приступить оперативно.
Несколько статичных очень простых баннеров
Необходимо нарисовать несколько статичных и очень простых баннеров.
Сайт - салон красоты.
Тематика баннеров - текущие акции.
Размеры: 529 х 207 пикселей
На данный момент 4 штуки:
1. Специальное предложение «Счастливые часы»: при посещении нашего салона в будни с 10.00 – 14.00 часов, Вы получите скидку 10% на любую процедуру. Проведите с нами приятное утро за чашечкой горячего кофе или чая!
2. При приобретении абонемента на 5 процедур безъинекционной мезотерапии, 6-ю процедуру Вы получите в подарок! Безъинекционная мезотерапия - это самый безопасный способ борьбы с возрастными изменениями на аппарате «EPOREX K69», не имеющий аналогов на Российском рынке.
3. Мы с большим удовольствием дарим нашим клиентам новогодние подарки! И вот один из них: всем клиентам выдаем карту, на которой отмечаются полученные услуги; при получении 10 любых услуг, 11-ую услугу Вы получаете в ПОДАРОК (Возможные варианты услуг: стрижка; маникюр или массаж тела). Для быстрого получения подарка, карту можно использовать совместно с друзьями или близкими!
5. Успейте воспользоваться специальным предложением - до 25 декабря 2013г, получив одну из услуг (стрижку или маникюр), Вы получите в подарок одну из этих услуг при повторном посещении нашего салона совершенно бесплатно!
Схема баннера простая - 2/3 пространства графика, 1/3 оформленный текст (тезисно).
Графика - красивая, качественная, подходящая по смыслу.
Текст - тезисно, 1 предложение. Например: "Стрижка или маникюр - в подарок!", "Бесплатная процедура безъинекционной мезотерапии!", "Счастливые часы: дополнительные скидки по будням с 10 до 14 часов!", "Получайте услуги с друзьями бесплатно!"
Можно еще короче.
Баннеры стилистически едины.
Примеры с другого проекта в приложении.
Указывайте в заявке бюджет и срок выполнения.
Желательны примеры.
Оплата Киви/WMR, моментальная.
PS. Стоимость разработки баннеров в приложении - 5$ за штуку, соотв. ориентируюсь по этой цене.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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