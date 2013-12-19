Несколько статичных очень простых баннеров

Необходимо нарисовать несколько статичных и очень простых баннеров.

Сайт - салон красоты.

Тематика баннеров - текущие акции.

Размеры: 529 х 207 пикселей

На данный момент 4 штуки:

1. Специальное предложение «Счастливые часы»: при посещении нашего салона в будни с 10.00 – 14.00 часов, Вы получите скидку 10% на любую процедуру. Проведите с нами приятное утро за чашечкой горячего кофе или чая!

2. При приобретении абонемента на 5 процедур безъинекционной мезотерапии, 6-ю процедуру Вы получите в подарок! Безъинекционная мезотерапия - это самый безопасный способ борьбы с возрастными изменениями на аппарате «EPOREX K69», не имеющий аналогов на Российском рынке.

3. Мы с большим удовольствием дарим нашим клиентам новогодние подарки! И вот один из них: всем клиентам выдаем карту, на которой отмечаются полученные услуги; при получении 10 любых услуг, 11-ую услугу Вы получаете в ПОДАРОК (Возможные варианты услуг: стрижка; маникюр или массаж тела). Для быстрого получения подарка, карту можно использовать совместно с друзьями или близкими!

5. Успейте воспользоваться специальным предложением - до 25 декабря 2013г, получив одну из услуг (стрижку или маникюр), Вы получите в подарок одну из этих услуг при повторном посещении нашего салона совершенно бесплатно!

Схема баннера простая - 2/3 пространства графика, 1/3 оформленный текст (тезисно).

Графика - красивая, качественная, подходящая по смыслу.

Текст - тезисно, 1 предложение. Например: "Стрижка или маникюр - в подарок!", "Бесплатная процедура безъинекционной мезотерапии!", "Счастливые часы: дополнительные скидки по будням с 10 до 14 часов!", "Получайте услуги с друзьями бесплатно!"

Можно еще короче.

Баннеры стилистически едины.

Примеры с другого проекта в приложении.

Указывайте в заявке бюджет и срок выполнения.

Желательны примеры.

Оплата Киви/WMR, моментальная.

PS. Стоимость разработки баннеров в приложении - 5$ за штуку, соотв. ориентируюсь по этой цене.