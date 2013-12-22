Баннер флэш

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок159 просмотров

Размер 240×400 пкс. Объём не более 50 кб

ссылка прописана внутри через clickTag

Картинка есть. 4 -5 сцен текстовых на фоне изображение . В начале ролика не много анимации остальное текст.

Анимация представляет собой увеличение масштаба и выделение а также небольшие мелочи с готовым изображением.

Гиф статику под заглушку.

11 лет назад
maximusnet
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$35
2 дня
Отлично
Своевременная и оплата, постоянно был онлайн. Буду рад сотрудничать снова!

Заявки фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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