Нарисовать комикс "Программист" для детей и подростков (9–16 лет) на заданную тему. В комиксе 20 картинок. Предоставляются сценарий (что на картинке уже придумано), можно вносить кнструктивные коррективы. Стилистика тоже есть, главные герои — частично есть. Работа срочная. Опыт рисования комиксов — привестсвуется!

Срок — до 23 ноября, можно раньше сдать.