Покадровый прототип анимации

Необходимо сделать статичный покадровый прототип анимационной заставки в трех вариантах.

Схематичные наброски приложены к проекту.

Анимация касается логотипа, который представляет собой некий водоворот из красных коротких изогнутых линий. Логотип должен эффектно появляться, при этом двигаясь.

Первый вариант:

Разрозненные частицы слетаются в центр, как в водоворот. При этом логотип вращается по оси.

Второй вариант:

Логотип появляется из точки, приближается, при этом также вращаясь. В маленьком варианте он не просто уменьшен, но и менее детализирован, состоит из меньшего количества линий, набирая их с увеличением.

Третий вариант:

Прямые линии сходятся к центру слева, справа, сверху, снизу, затем деформируются и формируют логотип

Логотип одноцветен, но требования к реализации такие:

- эффекты объемности, возможно параллакс (имитация перспективы, объема)

- красота цвета и контуров, рисунок должен быть качественный и с четкими контурами

- каждый вариант должен быть реализован в 3-4 кадра, чтобы давать полное понимание происходящего, не исключая пояснения по поводу того, какое именно присутствует движение

В ответах обязательно указывайте скайп для связи, примерную стоимость и сроки выполнения работы.