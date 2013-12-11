Нашим клиентам постоянно требуется разрабатывать логотипы, буклеты, визитки и многое другое. Мы ищем дизайнера, с которым будем постоянно сотрудничать по следующей схеме: клиент нам заказывает разработку чего — либо ...
Покадровый прототип анимации
Необходимо сделать статичный покадровый прототип анимационной заставки в трех вариантах.
Схематичные наброски приложены к проекту.
Анимация касается логотипа, который представляет собой некий водоворот из красных коротких изогнутых линий. Логотип должен эффектно появляться, при этом двигаясь.
Первый вариант:
Разрозненные частицы слетаются в центр, как в водоворот. При этом логотип вращается по оси.
Второй вариант:
Логотип появляется из точки, приближается, при этом также вращаясь. В маленьком варианте он не просто уменьшен, но и менее детализирован, состоит из меньшего количества линий, набирая их с увеличением.
Третий вариант:
Прямые линии сходятся к центру слева, справа, сверху, снизу, затем деформируются и формируют логотип
Логотип одноцветен, но требования к реализации такие:
- эффекты объемности, возможно параллакс (имитация перспективы, объема)
- красота цвета и контуров, рисунок должен быть качественный и с четкими контурами
- каждый вариант должен быть реализован в 3-4 кадра, чтобы давать полное понимание происходящего, не исключая пояснения по поводу того, какое именно присутствует движение
В ответах обязательно указывайте скайп для связи, примерную стоимость и сроки выполнения работы.
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