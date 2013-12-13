Нужен дизайнер для удаленной работы.

Нашим клиентам постоянно требуется разрабатывать логотипы, буклеты, визитки и многое другое.

Мы ищем дизайнера, с которым будем постоянно сотрудничать по следующей схеме:

клиент нам заказывает разработку чего — либо и заполняет техническое задание, Вы согласно техническому заданию выставляете стоимость работы, если клиент соглашается с ценой, то Вы начинаете работу.

Предоставляете 3–5 различных варианта. Тот вариант, который утвердит клиент (если что-то выберет) Вы дорабатываете, учитывая комментарии клиента. После того, как клиент окончательно согласует работу, Вы получаете деньги через электронные кошельки или на карту (по Вашему усмотрению).

В случае разработки логотипа, мы по желанию клиента проводим патентный поиск для дальнейшей регистрации логотипа. Если поиск выявит схожие логотипы, Вы дорабатываете логотип с учетом наших комментариев бесплатно.

Услуги, которые интересны нашим клиентам:

- разработка логотипа, товарного знака (бренда), этикеток, упаковок;

- разработка фирменного стиля (руководство по управлению фирменным стилем бренда);

- разработка фавикон, разработка брендбука;

- разработка визиток, буклетов, брошюр, календарей, фирменных папок, упаковки и прочей фирменной продукции;

- разработка дизайна плакатов, баннеров.

Если Вы заинтересовались предложением, укажите в отклике диапазон цен по каждому предложенному виду услуг + портфолио обязательно.

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