Нужен дизайнер для удаленной работы.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок365 просмотров

Нашим клиентам постоянно требуется разрабатывать логотипы, буклеты, визитки и многое другое.

Мы ищем дизайнера, с которым будем постоянно сотрудничать по следующей схеме:

клиент нам заказывает разработку чего — либо и заполняет техническое задание, Вы согласно техническому заданию выставляете стоимость работы, если клиент соглашается с ценой, то Вы начинаете работу.

Предоставляете 3–5 различных варианта. Тот вариант, который утвердит клиент (если что-то выберет) Вы дорабатываете, учитывая комментарии клиента. После того, как клиент окончательно согласует работу, Вы получаете деньги через электронные кошельки или на карту (по Вашему усмотрению).

В случае разработки логотипа, мы по желанию клиента проводим патентный поиск для дальнейшей регистрации логотипа. Если поиск выявит схожие логотипы, Вы дорабатываете логотип с учетом наших комментариев бесплатно.

Услуги, которые интересны нашим клиентам:

- разработка логотипа, товарного знака (бренда), этикеток, упаковок;

- разработка фирменного стиля (руководство по управлению фирменным стилем бренда);

- разработка фавикон, разработка брендбука;

- разработка визиток, буклетов, брошюр, календарей, фирменных папок, упаковки и прочей фирменной продукции;

- разработка дизайна плакатов, баннеров.

Если Вы заинтересовались предложением, укажите в отклике диапазон цен по каждому предложенному виду услуг + портфолио обязательно.

Подробная информация о компании globalpatent.ru

11 лет назад
Olka1-80
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Немного изменить рисунок

    $10

    Немного изменить рисунок. Необходимо, чтобы у медведя в зубах был кайт, но не так как он прорисован сейчас, а как будто он "загрыз" кайтера, то есть кайт в зубах, немного порванный, частично волочащийся. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Новогодняя открытка

    $50

    Необходимо выполнить Новогоднюю открытку. Для рассылки по электронной почте. Формат А5, JPG, исходники логотипов и корпоративный стиль есть. Сроки- срочно. Срок выполнения 1 день.

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать из фотографий "рисунки карандашом"

    Здравствуйте. небольшое задание. Нужно из фотографий с ребёнком сделать типа рисунок карандашом. цель - использовать на сайте благотворительного фонда как изображение в шапке. поэтому рисунок надо выдержать в стилистике сайта. + убрать ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать карту России и стран бывшего СССР в SVG

    $50

    Необходимо нарисовать схематичную векторную карту в SVG формате, где были были отображены Россия (все области) и СНГ. Пример такой карты России с областями http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29 , туда надо просто добавить страны ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иллюстрация 2х автомобилей

    $15

    Нужна картинка машинок, как в приложении. Все в таком же роде, но только другое. Чтобы также хорошо смотрелись на голубом фоне. Добрые, лаконичные машинки, без агрессии и вычурности. Это означает: самые ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать в кореле.

    Есть рисунок МОТОЭВОЛЮЦИЯ. Требуется: - отрисовать в упрощенном виде, то есть совсем мелкие детали не нужны (как вариант отрисовать в духе комиксов либо на ваше усмотрение). - добавить текст МОТОЭВОЛЮЦИЯ снизу (что ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад