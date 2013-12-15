Немного изменить рисунок

$10
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Завершен2 заявки208 просмотров

Немного изменить рисунок. Необходимо, чтобы у медведя в зубах был кайт, но не так как он прорисован сейчас, а как будто он "загрыз" кайтера, то есть кайт в зубах, немного порванный, частично волочащийся.

Макет в векторе, Corel. Результат тоже нужен в векторе.

Если есть дополнительные, вопросы, пишите в личку.

11 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
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udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад