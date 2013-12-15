Немного изменить рисунок. Необходимо, чтобы у медведя в зубах был кайт, но не так как он прорисован сейчас, а как будто он "загрыз" кайтера, то есть кайт в зубах, немного порванный, частично волочащийся.

Макет в векторе, Corel. Результат тоже нужен в векторе.

Если есть дополнительные, вопросы, пишите в личку.