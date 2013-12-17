Отрисовка узора 1+0 по фотографии

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Завершен7 заявок195 просмотров

Есть повторяющийся узор растительного характера. Необходимо его отрисовать в 1 цвете, возможны небольшие отклонения. Итоговый макет в Иллюстраторе, оплата Яндекс.рублями. Не надо присылать готовый макет до выбора исполнителя!

11 лет назад
Drive-Direct
Юлия 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 минут назад
11 лет назад
$12
1 день
Быстрая и качественная отрисовка непростого узора. Спасибо!
Понравилось работать с Юлией, ответственная и всегда на связи, с оплатой проблем нет. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 минут назад
11 лет назад
Лучший художник марта
ТОП-10
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