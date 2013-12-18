Отрисовать схемы в фотошопе

Задание было сложным. Остался мега-доволен от сотрудничества! Работу сделал намного быстрее, чем договаривались, и качество - на высоте. Более того, проявлял инициативу и сделал то, чего не было в задании (самостоятельно предложил 2 варианта нового логотипа, потому что старый был очень плох (это я видел и сам). Постоянно держит связь и сам контролирует промежуточные этапы выполнения каждого задания - можно просто дать работу и отключиться, зная, что все будет о.к. Можно доверять как самому себе. Даешь задание, человек ловит идею без слов, вникает без объяснений. Сложилось ощущение, что человек даже лучше меня знает, что к чему. Профессионал высокого уровня.