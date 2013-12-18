Отрисовать схемы в фотошопе

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Завершен8 заявок256 просмотров

Требуется иллюстратор для отрисовки:

1) Диаграммы - 15 штук

2) Несколько схем - формат для печати

3) Сертификаты - формат для печати

Техническое задание выложено здесь:

https://docs.google.com/document/d/191SIl8FHq19HK90naA694MBlmDXIuVyhbMxEmgFEzxY/edit?usp=sharing

Предлагайте цены и сроки работы.

11 лет назад
vitalydv
Дяченко 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$160
6 дней
Задание было сложным. Остался мега-доволен от сотрудничества! Работу сделал намного быстрее, чем договаривались, и качество - на высоте. Более того, проявлял инициативу и сделал то, чего не было в задании (самостоятельно предложил 2 варианта нового логотипа, потому что старый был очень плох (это я видел и сам). Постоянно держит связь и сам контролирует промежуточные этапы выполнения каждого задания - можно просто дать работу и отключиться, зная, что все будет о.к. Можно доверять как самому себе. Даешь задание, человек ловит идею без слов, вникает без объяснений. Сложилось ощущение, что человек даже лучше меня знает, что к чему. Профессионал высокого уровня.
Виталий,очень вежливый и добрый заказчик. Чётко описывает задачу,в мельчайших деталях. Сотрудничеством очень доволен. Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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