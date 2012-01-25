Сайт на Wordpress. Внизу статей комментарии, около которых установлена дата публикации. Требуется убрать отображение даты около комментариев. Расплатиться могу только PayPal (на аккаунт paypal, не на карту). Предлагайте стоимость.
- $60Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт переносился на вордпресс. После переноса возникла проблема: 1) каждую ночь сайт слетает, выдает ошибку: Warning: require(/var/www/fengshuilab/fengshuilab.kiev.ua/wp-includes/link-template.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/fengshuilab/fengshuilab.kiev.ua/wp-settings.php on line 126 ...Завершен10 лет назад
Задание простое до безобразия: Существует сайт, который вручную верстался на html. Требуется поставить на сервер вордпресс. Нюансы следующие: у вордпресса другой формат линков. Нужно настроить вордпресс так, чтобы была возможность создать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется иллюстратор для отрисовки: 1) Диаграммы - 15 штук 2) Несколько схем - формат для печати 3) Сертификаты - формат для печати Техническое задание выложено здесь: https://docs.google.com/document/d/191SIl8FHq19HK90naA694MBlmDXIuVyhbMxEmgFEzxY/edit?usp=sharing Предлагайте цены ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется программист для выполнения работ по интернет-магазину: 1. Настроить ЧПУ в интернет-магазине на категории и товары, в т.ч. информационных страниц 2. Настроить правильное отображение сайта в других браузерах (в частности эксплорер и ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется создать детсадовский скрипт, суть которого - при наведении курсора на текст выезжает дополнительно окно с подсказками. При выведении курсора в другую часть экрана -окно опять скрывается. ПРимер есть на сайте bodo.ua (см. желтый баннер ...Завершен12 лет назад
- $5
Переносил интернет-магазин с одного домена на другой. На сайте остались настройки старого - и теперь не открывается. См. сообщение: http://energy-shop.com.ua/ От вас требуется поправить это дело в файлах на хостинге...Завершен13 лет назад
От вас потребуется: Создать интернет-магазин в Joomla (тех.задание с примерами есть); Подсказать, где поискать дизайн для магазина (некоторые варианты уже есть) Натянуть подобранный дизайн Помочь залить на хостинг Пишите стоимость ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт13 лет назад