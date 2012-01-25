vitalydv

Дяченко vitalydv

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Убрать даты в комментариях на сайте в модуле Disqus.

    $60

    Сайт на Wordpress. Внизу статей комментарии, около которых установлена дата публикации. Требуется убрать отображение даты около комментариев. Расплатиться могу только PayPal (на аккаунт paypal, не на карту). Предлагайте стоимость.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отладить скрипты на Wordpress (сайт слетает)

    Сайт переносился на вордпресс. После переноса возникла проблема: 1) каждую ночь сайт слетает, выдает ошибку: Warning: require(/var/www/fengshuilab/fengshuilab.kiev.ua/wp-includes/link-template.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/fengshuilab/fengshuilab.kiev.ua/wp-settings.php on line 126 ...

    ApacheWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поставить wordpress, наладить формат страниц

    Задание простое до безобразия: Существует сайт, который вручную верстался на html. Требуется поставить на сервер вордпресс. Нюансы следующие: у вордпресса другой формат линков. Нужно настроить вордпресс так, чтобы была возможность создать ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать схемы в фотошопе

    Требуется иллюстратор для отрисовки: 1) Диаграммы - 15 штук 2) Несколько схем - формат для печати 3) Сертификаты - формат для печати Техническое задание выложено здесь: https://docs.google.com/document/d/191SIl8FHq19HK90naA694MBlmDXIuVyhbMxEmgFEzxY/edit?usp=sharing Предлагайте цены ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка модулей и интернет-магазина

    Требуется программист для выполнения работ по интернет-магазину: 1. Настроить ЧПУ в интернет-магазине на категории и товары, в т.ч. информационных страниц 2. Настроить правильное отображение сайта в других браузерах (в частности эксплорер и ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать элементарный скрипт

    Требуется создать детсадовский скрипт, суть которого - при наведении курсора на текст выезжает дополнительно окно с подсказками. При выведении курсора в другую часть экрана -окно опять скрывается. ПРимер есть на сайте bodo.ua (см. желтый баннер ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поправить настройки PHP на хостинге

    $5

    Переносил интернет-магазин с одного домена на другой. На сайте остались настройки старого - и теперь не открывается. См. сообщение: http://energy-shop.com.ua/ От вас требуется поправить это дело в файлах на хостинге...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Построить магазин на Joomla, натянуть шаблон

    От вас потребуется: Создать интернет-магазин в Joomla (тех.задание с примерами есть); Подсказать, где поискать дизайн для магазина (некоторые варианты уже есть) Натянуть подобранный дизайн Помочь залить на хостинг Пишите стоимость ...

    Joomla
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

marozec
Максим 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Убрать даты в комментариях на сайте в модуле Disqus.
WordPress
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую.
Очень доволен работой. Все время был на связи и сделал лучше, чем требовалось. Реалистично оценил сроки: не занизил, чтобы получить заказ. В процессе работы вылезла куча багов, которые исправлял по ходу. За эту же работу вначале взялся другой человек, а потом отказался, поняв, что ничего не сможет. Макс вначале попросил показать, с чем работать. Разобрался, и описал сложности. Потом предложил совершенно другое решение, которое оказалось намного лучше. При этом за рамки бюджета и сроков не вышел. Круто!
Ответный отзыв
kirsantos
Кирилл 
41 год
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Поставить wordpress, наладить формат страниц
HTMLWordPress
ok
Сделал все, что требуется, но сайт постоянно слетает. После оплаты на письма с просьбой устранить баги и довести работу до конца не реагирует. Сейчас ищу дополнительного подрядчика - довести работу до конца. Могу рекомендовать для работ, где вы точно знаете, что не потребуется исправление недоработок.
Ответный отзыв
Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Отладить скрипты на Wordpress (сайт слетает)
ApacheWordPress
Отличный заказчик) Сотрудничеством доволен Рекомендую)
Справился с работой намного быстрее, чем оговаривали. Хотя в процессе выявилось много багов из-за вируса на сайте. Григорий сделал все, что было в ТЗ и по ходу исправил возникающие проблемы, а также вник в ситуацию, которая вообще не имела отношения к его работе, однако влияла на работу сайта. Всегда был на связи. Даже, скорее, это он ждал моих ответов :) Рекомендую и в дальнейшем обязательно буду обращаться сам.
Ответный отзыв
-ZALMAN-
Андреев 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Создать элементарный скрипт
Приятный заказчик. Четко поставленное техническое задание радует.
Все ок. Рекомендую
Ответный отзыв
skwy
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать схемы в фотошопе
Виталий,очень вежливый и добрый заказчик. Чётко описывает задачу,в мельчайших деталях. Сотрудничеством очень доволен. Оплата моментальная.
Задание было сложным. Остался мега-доволен от сотрудничества! Работу сделал намного быстрее, чем договаривались, и качество - на высоте. Более того, проявлял инициативу и сделал то, чего не было в задании (самостоятельно предложил 2 варианта нового логотипа, потому что старый был очень плох (это я видел и сам). Постоянно держит связь и сам контролирует промежуточные этапы выполнения каждого задания - можно просто дать работу и отключиться, зная, что все будет о.к. Можно доверять как самому себе. Даешь задание, человек ловит идею без слов, вникает без объяснений. Сложилось ощущение, что человек даже лучше меня знает, что к чему. Профессионал высокого уровня.
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