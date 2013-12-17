Есть повторяющийся узор растительного характера. Необходимо его отрисовать в 1 цвете, возможны небольшие отклонения. Итоговый макет в Иллюстраторе, оплата Яндекс.рублями. Не надо присылать готовый макет до выбора исполнителя!
Иконографика для проекта
Разработать иконографику для проекта Рыболовный-охотничий магазин.
Т.е. статьи на сайте должны быть разбавлены красивыми иконками.
Какие иконки нужны?
Для пневматики:
- Калибр(для пневматических винтовок 4.5)
- Тип возведения
- Точность
- Аксессуары
- скорость пули
Для арбалетов:
- Бесшумность
- Компактность
- скорострельность
- маленькйи вес
+ необходимо набросать как иконки вписать в статьи!!!
Урл проекта только в личку.
Пишите ваши цены и ссыль на портфолио.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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