Нарисовать зимнюю шапку для интернет-магазина

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Завершен8 заявок281 просмотр

Требуется для интернет-магазина детских товаров нарисовать зимнюю шапку.

На шапке нарисовать ( именно нарисовать не каких вставных картинок) детскую зимнюю тематику, т.е. чтобы данная шапка использовалась в магазине в весь зимний период. Возможно дети играют в снежки, лепят снеговика в далеке елочка ну что о в этом роде.

Все должно быть стильно и вписываться в фон всего сайта!!!

На шапке должны быть четко видны:

1. Телефон магазина

2. корзина магазина

3. логотип магазина и надпись под ним - должны остаться прежними

4.значки (домой, карта сайта, почта)

сайт giraffo.ru

просьба указывать срок исполнения и стоимость

11 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Acorosann
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
5 дней
Работа выполнена на отлично! Высокий профессиональны уровень! Огромная благодарность!
Полностью согласна с предыдущими 189 ораторами). Еще один положительный отзыв в копилку! Надежный заказчик и приятный в общении человек. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Acorosann
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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