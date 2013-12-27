Нарисовать зимнюю шапку для интернет-магазина

Требуется для интернет-магазина детских товаров нарисовать зимнюю шапку.

На шапке нарисовать ( именно нарисовать не каких вставных картинок) детскую зимнюю тематику, т.е. чтобы данная шапка использовалась в магазине в весь зимний период. Возможно дети играют в снежки, лепят снеговика в далеке елочка ну что о в этом роде.

Все должно быть стильно и вписываться в фон всего сайта!!!

На шапке должны быть четко видны:

1. Телефон магазина

2. корзина магазина

3. логотип магазина и надпись под ним - должны остаться прежними

4.значки (домой, карта сайта, почта)

сайт giraffo.ru

просьба указывать срок исполнения и стоимость