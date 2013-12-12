Доброго времени суток, фрилансеры! Нужно модифицировать иллюстрацию главной страницы для сайта www.i-su*sa*nin.com (звездочки убираем). Также картинка имеется в приложении. Требуется формат PSD, очень большой размер. Каждый элемент на отдельном слое. Изменения: трава ...
Сделать новогоднюю обложку для муз. сингла (metal)
Здравствуйте! Мы метал-группа Tectum и ищем автора креативной обложки для нашего грядущего новогоднего интернет-сингла. Мы сейчас записываем студийную кавер-версию новогодней песни Bobby Helms – Jingle Bells Rock. Композиция будет звучать в широком ключе стилей – с элементами джаз/свинг/панк-рок/дэт-метал. Мы хотели бы найти человека, который готов в очень сжатые сроки справиться с задачей (3-5 дней). Релиз планируем опубликовать за неделю до Нового года. Рассматриваем всех авторов с портфолио для оценки навыков и возможностей, которых устроит наш очень скромный бюджет (400 гривен~1200 руб), затем определимся с тем, чей художественный стиль нам будет по вкусу. Что мы хотим видеть? Сложно сказать, тематика новогодняя – хотелось бы видеть красочную композицию, по своему концептуальную, оригинальную и позитивную. На обложке должен гармонично смотреться логотип коллектива, название сингла. Сама картинка будет продвигаться в интернете больше всего в разрешении от 300 * 300 пикселей до 500 * 500 пикселей, соответственно и определенная привлекательность должна быть как раз в таком разрешении. Оплата за работу по факту выполнения на удобный вам вариант webmoney – гривны/доллары/рубли, для жителей Украины возможен банковский перевод на карточку. Сорри - но без предоплаты
Мы не коммерческий проект, будем рады сотрудничеству с понимающим тяжелую музыку человеком!) Даже если у вас есть интересные мысли и желание набросать некоторые эскизы – пишите, обсудим. В конечном счете благодаря нам вы получаете продвижение своему творчеству в кругу поклонников метал-музыки, обязательно будете упомянуты в новостном пресс-релизе и биографии группы!
Ознакомиться с творчеством Tectum, услышать прошлый рождественский сингл и увидеть обложку к нему - http://vk.com/tectumband?w=page-56154149_45007706
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