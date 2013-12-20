Нужна модификация иллюстрации главной страницы

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Завершен4 заявки185 просмотров

Доброго времени суток, фрилансеры!

Нужно модифицировать иллюстрацию главной страницы для сайта www.i-su*sa*nin.com (звездочки убираем). Также картинка имеется в приложении.

Требуется формат PSD, очень большой размер. Каждый элемент на отдельном слое.

Изменения: трава в форме острова Крит (Греция) в верхней половине шара, остальное поле - море. С другими элементами, выполненными в идентичном стиле.

Детали по проекту в переписке.

Предоплата по предоставлению промежуточных рисунков.

От Вас - сроки и стоимость.

Спасибо за внимание!

11 лет назад
IvanSusanin
Андрей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
11 лет назад
$50
2 дня
Оля отлично справилась с заданием! Делала все необходимые корректировки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо большое за прекрасную картинку!
Сотрудничеством осталась очень довольна. Четко поставленная задача, все отлично, своевременная оплата. Обращайтесь в дальнейшем, всегда буду рада работать с Вами. Рекомендую, как надежного и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

nombre_d
Ольга 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
33 отзыва
11 лет назад

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