Переделать psd в вектор

Здравствуйте,

файл в psd нужно переделать в вектор для печати. исходный файл 72 dpi, надо не менее 300 dpi и в cmyk. В файле - лого как тут http://ataxgum.ru/ и текст, белые буквы на черном. В векторе должны быть и лого и текст обязательно.

Есть в кореле файл с лого, но другой размер. Если это поможет.

Пожалуйста, назовите сроки и бюджет