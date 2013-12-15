Переделать psd в вектор

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Закрыт9 заявок263 просмотра

Здравствуйте,

файл в psd нужно переделать в вектор для печати. исходный файл 72 dpi, надо не менее 300 dpi и в cmyk. В файле - лого как тут http://ataxgum.ru/ и текст, белые буквы на черном. В векторе должны быть и лого и текст обязательно.

Есть в кореле файл с лого, но другой размер. Если это поможет.

Пожалуйста, назовите сроки и бюджет

11 лет назад
mariakom
Мария 
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
23 отзыва

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