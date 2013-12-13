Открытки на новый год

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок161 просмотр

Нужно нарисовать несколько аккуратных и бюджетных открытокна тему Нового Года для компаний партнеров. Открытка должна содержать наш логотип, стишок и праздничное настроение. Примеры скину выбранному исполнителю!

11 лет назад
feam
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров