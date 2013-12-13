Нужна качественная (!) корпоративная новогодняя открытка для рассылки партнерам и клиентам на тему спецтехники. Указывайте, пожалуйста, свои расценки.
Открытки на новый год
Нужно нарисовать несколько аккуратных и бюджетных открытокна тему Нового Года для компаний партнеров. Открытка должна содержать наш логотип, стишок и праздничное настроение. Примеры скину выбранному исполнителю!
Заявки фрилансеров
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