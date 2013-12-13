Открытки на новый год

Требуется для интернет-магазина детских товаров нарисовать зимнюю шапку. На шапке нарисовать ( именно нарисовать не каких вставных картинок) детскую зимнюю тематику, т.е. чтобы данная шапка использовалась в магазине в весь зимний период. Возможно ...