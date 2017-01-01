Синхронизация Opencart и meshok.ru c помощью API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки422 просмотра

Необходимо синхронизировать аккаунт на интернет-аукционе meshok.ru с магазином, построенном на базе CMS Opencart с помощью предоставленного API: https://meshok.ru/help_api.php

ТЗ доступно по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/53507942/tz_meshok_oc.pdf

Opencart
8 лет назад
UnderlineRussia
Лесов 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров