Биржа криптовалют

Сервис операций обмена криптовалют между зарегистрированными пользователями.

Сервис должен принимать денежные средства и криптовалюту от пользователей, после чего пользователи могут совершать торговые операции между собой на те средства, которые они разместили у себя на балансе. В качестве прототипа использовать - https://btc-e.com. - необходимо создать площадку с тем же функционалом.

Подробности технического задания в дальнейшей переписке.

Опыт работы, непосредственное участие в создании электронной торговой биржи.

Приглашаем специалиста на проект (оплата сдельная) и к долгосрочному сотрудничеству на интерестных условиях.