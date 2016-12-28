Необходимо синхронизировать аккаунт на интернет-аукционе meshok.ru с магазином, построенном на базе CMS Opencart с помощью предоставленного API: https://meshok.ru/help_api.php ТЗ доступно по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/53507942/tz_meshok_oc.pdf
Биржа криптовалют
Сервис операций обмена криптовалют между зарегистрированными пользователями.
Сервис должен принимать денежные средства и криптовалюту от пользователей, после чего пользователи могут совершать торговые операции между собой на те средства, которые они разместили у себя на балансе. В качестве прототипа использовать - https://btc-e.com. - необходимо создать площадку с тем же функционалом.
Подробности технического задания в дальнейшей переписке.
Опыт работы, непосредственное участие в создании электронной торговой биржи.
Приглашаем специалиста на проект (оплата сдельная) и к долгосрочному сотрудничеству на интерестных условиях.
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