Биржа криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

Сервис операций обмена криптовалют между зарегистрированными пользователями.

Сервис должен принимать денежные средства и криптовалюту от пользователей, после чего пользователи могут совершать торговые операции между собой на те средства, которые они разместили у себя на балансе.  В качестве прототипа использовать - https://btc-e.com. - необходимо создать площадку с тем же функционалом.

Подробности технического задания в дальнейшей переписке.

Опыт работы, непосредственное участие в создании электронной торговой биржи.

Приглашаем специалиста на проект (оплата сдельная) и к долгосрочному сотрудничеству на интерестных условиях.    

 

8 лет назад
NadinNev
Надежда 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров