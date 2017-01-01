Необходимо синхронизировать аккаунт на интернет-аукционе meshok.ru с магазином, построенном на базе CMS Opencart с помощью предоставленного API: https://meshok.ru/help_api.php ТЗ доступно по ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/53507942/tz_meshok_oc.pdf
Нужен эксперт по Wordpress
Есть купленный шаблон Wordpress
Нужно переделать дизайн по заданному примеру.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $3
Необходимо написать bash-скрипт конвертер валют с рубля в доллары и евро и наоборот. Данные берутся с сайта ЦБРФ. Есть похожий пример данной работы, его надо немного доработать. Пример отправлю когда свяжемся. В коде необходимы комментарии. ...Завершен8 лет назад
- $395
Список задач в личке исполнителя.Завершен8 лет назад
Здравствуйте уважаемые господа, нужен человек который реализует скрипт для блокировки паразитного трафика с таких сервисов как редсерф, вебсерф, лайфсерф и т.п.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день интересует реализация системы продажи билетов на различные мероприятия Думаю что вполне сойдет php + mysql для таких целей (для веб части) А также 2 андроид приложения 1. приложение ...Завершен8 лет назад
Собственно вот и задача состоит из 2-х частей 1) 1с – автоматическая выгрузка товаров, или полуавтоматическая 2) Вывод магазина на опенкарт в яндекс.маркет и размещения товаров из интернет-магазина в яндекс.маркет Интересуют способы ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно скопировать функционал вебкамеры Покажу пример. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. Задание срочное.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужен человек с опытом работы на Ruby on Rails пишите свои предложение и стоимость часа работыВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт на ocStore 2.1 шаблон XDS coloring. 1. Скорректировать отображения модуля новостей на главной (сейчас кривая верстка.) 2. Изменить шаблон главной страницы, добавить паралакс блок с формой отправки заявки. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
есть интернет магазин на ocstore 2.3.0.2 и есть поставщик при запросе на синхронизацию с поставщиком прислали файл xml нужно это дело соединить с и-мВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад